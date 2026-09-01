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​Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці у Лейпцигу

ФРН закриває російські консульство і культурний центр.

​Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці у Лейпцигу
міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт
Фото: скриншот відео

Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки, яка сталася 4 серпня у Лейпцигу. 

Про це на пресконференції оголосили міністр внутрішніх справ Александер Добріндт і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль після засідань уряду та Ради нацбезпеки під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца, передає Handelsblatt.

Добріндт підкреслив, що німецькі спецслужби останніми місяцями фіксують сплеск шпигунства, диверсій, дезінформації і підготовки атак проти інфраструктури, оборонних підприємств і логістики допомоги Україні. За його словами, розвіддані і почерк злочину в Лейпцигу підтверджують, що виконавці діяли за вказівкою Росії. Влада Німеччини очікує нових спроб гібридних атак із ризиком ще більших збитків, тому вже посилила заходи безпеки в країні.

У відповідь на дію Москви очільник МЗС Йоганн Вадефуль оголосив про закриття генерального консульства Росії у Бонні та «Російського дому» в Берліні, який офіційно є культурним центром, але вважається осередком російського шпигунства. Після цього єдиним дипломатичним представництвом РФ у Німеччині залишиться посольство в Берліні.

Крім того, Німеччина ініціює нові персональні санкції ЄС, викликає російського посла, а також посилює вхідний контроль для громадян РФ та тиск на російський «тіньовий флот». Усі дії Берлін узгоджує з партнерами із ЄС та НАТО.

  • Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
  • Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон. 
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
  • Згодом американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.
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