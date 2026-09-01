У Румунії неподалік кордону з Молдовою знайшли дрон із вибухівкою

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Дрон виявили за 30 км до Молдови

У румунському повіті Васлуй виявили пошкоджений безпілотник із вибухівкою. Його знайшов місцевий житель на сільськогосподарському полі, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Молдовою.

Про це повідомили румунські правоохоронці, передає Digi24.

Безпілотник виявили у вівторок вранці. Місцевий житель повідомив про знахідку до поліції, після чого територію оточили правоохоронці та жандарми.

Під час первинної перевірки спеціалісти встановили, що апарат містить вибухівку. Для запобігання можливій небезпеці дрон, найімовірніше, знищать контрольованим підривом.

Унаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав, матеріальних збитків також не зафіксували. Водночас навколо місця знахідки встановили безпечний периметр.

Слідчі мають встановити обставини, за яких дрон опинився на території Румунії, а також його походження. Румунські правоохоронці поки не повідомляли, кому належить безпілотник і звідки він прилетів.