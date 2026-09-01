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Трамп вимагає від Apple зміни назви озера Онтаріо на мапах

Президент звернувся безпосередньо до техногіганта.

Трамп вимагає від Apple зміни назви озера Онтаріо на мапах
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп особисто контактував з компанією Apple, щоб домогтися зміни в офіційному додатку мап на мобільних пристроях назви озера Онтаріо.

Як пише Reuters, республіканець наголосив представникам каліфорнійського техногіганта на необхідності вказувати водойму як озеро Америка після того, як він підписав відповідний указ на тлі торговельної війни з Канадою.

Міністр внутрішніх справ США Дуг Бургум підтвердив, що глава держави особисто зайнявся питанням перейменування на Apple Maps. Урядовець вважає, що очікувати зміни варто незабаром.

Компанія Google, яка також володіє популярним застосунком мап, вже демонструє користувачам зі США озеро Америка, в той час як увесь інший світ бачить стандартну назву. Так само було і у випадку з Мексиканською затокою, яку Трамп на початку своєї другої каденції перейменував на Американську.

У Конгресі демократи вже зареєстрували законопроєкт про скасування президентського указу.  

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