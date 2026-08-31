Bloomberg: міністри фінансів США та Росії зустрілися на полях G20

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов та міністр фінансів США Скотт Бессент зустрілися на полях саміту "Великої двадцятки" в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на заяву російського уряду.

Зазначається, що посадовці обговорили двосторонню фінансову співпрацю та співпрацю в рамках G20. Це перший випадок, коли російський міністр особисто відвідав зустріч G20 з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Присутність російського політика в Ешвіллі, де цього тижня зустрічаються міністри фінансів та керівники центральних банків, викликала опір з боку європейських чиновників. Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що він та його колеги відмовилися позувати з російським міністром для традиційного групового фото.

«Сам факт того, що міністр фінансів Росії знову бере участь після чотирьох зустрічей G20 без Росії, свідчить про спробу нормалізації, і тим більше ми повинні цьому протистояти: зараз немає нормальної ситуації з Росією», – заявив Клінгбайл.

Німецький міністр сказав, що запрошення його російського колеги «я вважаю дратівливим, бо хотів би, щоб американська сторона чітко пояснила, що його тут не приймають як звичайного гостя».