Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак у Балтійському морі

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у Балтійському морі приблизно за 30 км від узбережжя Польщі. Порушення повітряного простору країни не зафіксували.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
За його словами, інцидент стався у понеділок, 31 серпня, до полудня.
"Росія вкотре тестувала наші системи стримування та протиповітряної оборони", – написав Косіняк-Камиш.
- 4 серпня двоє польських винищувачів перехопили російський літак-розвідник Іл-20М над Балтійським морем. Також раніше польські винищувачі вже перехоплювали російський Іл-20 над Балтійським морем.
- Тоді російське повітряне судно летіло у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану та із вимкненим транспондером.