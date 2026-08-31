Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак у Балтійському морі

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Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у Балтійському морі приблизно за 30 км від узбережжя Польщі. Порушення повітряного простору країни не зафіксували.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, інцидент стався у понеділок, 31 серпня, до полудня.

"Росія вкотре тестувала наші системи стримування та протиповітряної оборони", – написав Косіняк-Камиш.

4 серпня двоє польських винищувачів перехопили російський літак-розвідник Іл-20М над Балтійським морем. Також раніше польські винищувачі вже перехоплювали російський Іл-20 над Балтійським морем.