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У Польщі на виробництві дронів, що співпрацює з Україною, трапилася пожежа

Не виключають версії підпалу. 

У Польщі на виробництві дронів, що співпрацює з Україною, трапилася пожежа
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

У Польщі в Скаржиську-Каменній трапилася пожежа на виробництві деталей для дронів, пише Radio Kielce. Цей завод належить WB Electronics – одному з найбільших польських виробників ОПК. 

Пресофіцерка повітової комендатури поліції Анна Славінська повідомила, що близько опівночі оператор охоронної фірми сповістив про спрацювання протизламного датчика на території заводу. Це відбулося в приміщенні поблизу складу, де зберігали електронні компоненти. 

«На місце негайно скерували поліцейських. Було встановлено, що пожежа виникла у приміщенні складального відділу. У момент займання завод не працював, ніхто не зазнав жодних травм. На місці й далі працюють поліцейські, які забезпечують охорону місця події та проводять огляд місця пожежі за допомогою дрона з тепловізійною камерою. Вони також ведуть широкі оперативні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин і причин цієї події», – повідомила Славінська. 

Правоохоронці не виключають версію підпалу. Анна Славінська закликала остерігатися дезінформації і фейкових новин.

  • У квітні цього року WB Electronics оголосила намір наростити товарообіг з Україною на 500 млн євро. Компанія реалізує спільні проєкти з київським підприємством «Радіонікс», що спеціалізується на радіолокаційних системах, та харківським заводом FED, який виготовляє агрегати для авіаційної та бронетехніки. WB Electronics постачає комплектуючі для виробництва в Україну, а також закуповує українські технології та продукти, що доповнюють польські розробки.
  • За час повномасштабної війни на європейських стратегічних об'єктах неодноразово виникали підпали й траплялися вибухи. За даними The Economist, Німеччина готується офіційно звинуватити Росію в закладанні вибухівки на летовищі Лейпцига. 
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