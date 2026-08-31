У Польщі на виробництві дронів, що співпрацює з Україною, трапилася пожежа

У Польщі в Скаржиську-Каменній трапилася пожежа на виробництві деталей для дронів, пише Radio Kielce. Цей завод належить WB Electronics – одному з найбільших польських виробників ОПК.

Пресофіцерка повітової комендатури поліції Анна Славінська повідомила, що близько опівночі оператор охоронної фірми сповістив про спрацювання протизламного датчика на території заводу. Це відбулося в приміщенні поблизу складу, де зберігали електронні компоненти.

«На місце негайно скерували поліцейських. Було встановлено, що пожежа виникла у приміщенні складального відділу. У момент займання завод не працював, ніхто не зазнав жодних травм. На місці й далі працюють поліцейські, які забезпечують охорону місця події та проводять огляд місця пожежі за допомогою дрона з тепловізійною камерою. Вони також ведуть широкі оперативні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин і причин цієї події», – повідомила Славінська.

Правоохоронці не виключають версію підпалу. Анна Славінська закликала остерігатися дезінформації і фейкових новин.