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Унаслідок повені у Гранд-Каньйоні загинула людина, зникло 15 осіб

Сьогодні американському національному парку знову загрожують сильні грози та зливи.

Одна людина загинула, а 15 зникли безвісти після раптової повені, що пройшла крізь деякі території національного парку Гранд-Каньйон в американському штаті Аризона.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Службу національних парків США (NPS).

Стихія вдарила по каньйону Брайт-Енджел (Bright Angel, Святий янгол) та району Фантом-Ренч. Потік води змив пішохідні мости та зніс валуни за течією.

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Тіло 46-річного чоловіка знайшли в неділю ввечері поблизу Крістал-Рапідс на річці Колорадо. 

Наразі з небезпечної зони гелікоптерами евакуювали 62 особи.

Повінь завдала серйозної шкоди водній інфраструктурі парку, а туристичні стежки в цій зоні закрили.

Повінь завдала серйозної шкоди водній інфраструктурі парку
Фото: Grand Canyon National Park
Повінь завдала серйозної шкоди водній інфраструктурі парку

Служба національних парків США попередила про грози та сильні зливи у понеділок. Це може призвести до повторних повеней, сходження уламків та обвалів каміння.

  • Гранд-Каньйон – один із найпопулярніших національних парків США, який щороку відвідують близько п’яти мільйонів людей. Стежка “Святого янгола” є найпопулярнішим пішохідним маршрутом парку.
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