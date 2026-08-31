Сьогодні американському національному парку знову загрожують сильні грози та зливи.

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Одна людина загинула, а 15 зникли безвісти після раптової повені, що пройшла крізь деякі території національного парку Гранд-Каньйон в американському штаті Аризона.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Службу національних парків США (NPS).

Стихія вдарила по каньйону Брайт-Енджел (Bright Angel, Святий янгол) та району Фантом-Ренч. Потік води змив пішохідні мости та зніс валуни за течією.

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Тіло 46-річного чоловіка знайшли в неділю ввечері поблизу Крістал-Рапідс на річці Колорадо.

Наразі з небезпечної зони гелікоптерами евакуювали 62 особи.

Повінь завдала серйозної шкоди водній інфраструктурі парку, а туристичні стежки в цій зоні закрили.

Фото: Grand Canyon National Park Повінь завдала серйозної шкоди водній інфраструктурі парку

Служба національних парків США попередила про грози та сильні зливи у понеділок. Це може призвести до повторних повеней, сходження уламків та обвалів каміння.