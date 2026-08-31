Одна людина загинула, а 15 зникли безвісти після раптової повені, що пройшла крізь деякі території національного парку Гранд-Каньйон в американському штаті Аризона.
Про це повідомляє BBC з посиланням на Службу національних парків США (NPS).
Стихія вдарила по каньйону Брайт-Енджел (Bright Angel, Святий янгол) та району Фантом-Ренч. Потік води змив пішохідні мости та зніс валуни за течією.
Тіло 46-річного чоловіка знайшли в неділю ввечері поблизу Крістал-Рапідс на річці Колорадо.
Наразі з небезпечної зони гелікоптерами евакуювали 62 особи.
Повінь завдала серйозної шкоди водній інфраструктурі парку, а туристичні стежки в цій зоні закрили.
Служба національних парків США попередила про грози та сильні зливи у понеділок. Це може призвести до повторних повеней, сходження уламків та обвалів каміння.
- Гранд-Каньйон – один із найпопулярніших національних парків США, який щороку відвідують близько п’яти мільйонів людей. Стежка “Святого янгола” є найпопулярнішим пішохідним маршрутом парку.