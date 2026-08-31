Мінфін США не допустив деяких журналістів до зустрічі фінансових лідерів G20

Конкретним журналістам із The New York Times, The Wall Street Journal та Bloomberg не надали акредитації для висвітлення зустрічі лідерів G20, яка відбудеться наступного тижня в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

Про це пише The New York Times.

Коли наступного тижня представники найвпливовіших країн зберуться на саміт, до них приєднаються численні журналісти з редакцій з усього світу. Однак серед них не буде кількох медійників із трьох найбільших американських редакцій.

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Міністерство фінансів США не надало індивідуальну акредитацію журналістам The New York Times, The Wall Street Journal та Bloomberg News.

Зокрема журналіст The New York Times, який висвітлює економічну політику та роботу Мінфіну США Алан Раппепорт не отримав акредитації. Відтоді як почав висвітлювати діяльність відомства у 2017 році, він особисто відвідав майже десяток зустрічей G7 та G20.

Акредитацію також не надали Метту Гроссману, економічному журналісту The Wall Street Journal.

Представниця The New York Times Ніколь Тейлор назвала це рішення «відвертою спробою уникнути суспільного контролю».

Представник Міністерства фінансів США заявив, що відомство прийматиме «майже 300 представників медіа приблизно з десятка країн». Серед них будуть журналісти NPR, The Washington Post та Al Jazeera.

За словами представника відомства, міністр фінансів Скотт Бессент братиме участь у численних заходах для ЗМІ протягом зустрічі, зокрема в індивідуальних інтерв’ю з місцевими та загальнонаціональними медіа, що представляють різні політичні погляди.

Рішення не допустити до заходу конкретних журналістів стало останнім прикладом обмеження доступу окремих представників ЗМІ адміністрацією Дональда Трампа. Минулого року Пентагон запровадив жорсткішу політику щодо роботи преси. Це спонукало десятки журналістів провідних американських медіа здати свої прес-картки на знак протесту.

The New York Times подала до суду на Пентагон, стверджуючи, що нова політика порушує Першу поправку до Конституції США, яка, зокрема, гарантує свободу слова та преси. Згодом суддя постановив, що ця політика є неконституційною.