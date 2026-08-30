Зеленський: Київ готується до нової комунікації з представниками Трампа

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Президент Володимир Зеленський розповів, що Київ готується до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

Президент зазначив, що завтра буде більше деталей.

"Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію на фронті, зокрема на ситуацію з ударами. Треба бути активними", – сказав він.

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