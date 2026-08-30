Зеленський: Київ готується до нової комунікації з представниками Трампа

Президент Володимир Зеленський розповів, що Київ готується до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.
Президент зазначив, що завтра буде більше деталей.
"Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію на фронті, зокрема на ситуацію з ударами. Треба бути активними", – сказав він.
Контекст
- В кінці липня "Радіо Свобода" повідомило, що спеціальний представник Трампа Стівен Віткофф та зять глави американської держави Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ. Візит був запланований на серпень 2026 року, але його було перенесено через посилені російські ракетні та дронові атаки на столицю.
- Напередодні президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Віткоффом та Кушнером про активізацію зусиль щодо завершення російсько-української війни. Після цього глава української держави мав змогу обговорити цю тему особисто з Трампом під час візиту до Вашингтона.
- Раніше Зеленський неодноразово відзначав несправедливість того, що переговорники Трампа регулярно їздили до Москви, але жодного разу так і не були в Україні, щоб побачити ситуацію в нашій державі на власні очі.