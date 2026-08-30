У ніч на неділю, 30 серпня, на рейв-вечірці на іподромі в районі Аарауський Шахен (Aarauer Schachen) у кантоні Ааргау в Швейцарії пролунало кілька пострілів. Одна людина загинула, ще п’ятеро були поранені, деякі з них – у важкому стані.

Про це пише медіа Bliсk та кантональна поліція.

Кантональна поліція Аргау вранці в неділю підтвердила, що внаслідок нічної стрілянини є загиблий, розшук нападника або нападників триває. Інформації про можливий мотив та точні обставини злочину поки немає.

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Район навколо іподрому залишається перекритим на значній території. Поліція також заявила, що із міркувань безпеки» посилює свою присутність не лише в Арау, а й за межами міста.

Інцидент стався, за попередніми даними, невдовзі після 02:30 ночі. Один зі свідків повідомив Blick про «неодноразові постріли». Після цього до місця події почали прибувати численні екстрені служби. За словами очевидців, на місці перебувало дуже багато поліцейських автомобілів і карет швидкої допомоги. Територію навколо іподрому перекрили. На об’їздах навколо закритої зони поліція проводила перевірки людей.

Незадовго до 6:00 поліція в соцмережі X підтвердила, що є «кілька жертв». На той момент було відомо про масштабну операцію силовиків, але остаточна кількість загиблих і поранених ще не була оприлюднена.

Згодом стало відомо, що одна людина загинула.

Того самого вечора в центрі Арау проходив захід «Musig i de Altstadt Aarau» (Mida).