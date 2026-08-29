Новий король Норвегії Гокон VIII виступив з першою промовою

Новий король Норвегії Гокон VIII у першому зверненні до нації після вступу на престол вшанував пам’ять свого батька – короля Гаральда V, який помер напередодні у віці 89 років.

Про це пише Reuters.

Телевізійна промова Гокона була особистою. Він назвав Гаральда "хорошим татом" для себе та сестри, принцеси Марти Луїзи.

"Я сумуватиму за ним. Я сумуватиму за його сміхом", – сказав король.

Окремо Гокон згадав свою матір, королеву Соню. Він зазначив, що 29 серпня мало виповнитися 58 років від дня весілля його батьків. Гокон також окреслив власне бачення монархії та заявив, що, як і його батько, має намір діяти по-своєму. Він пообіцяв захищати демократію, верховенство права та єдність норвезького суспільства.

Новий король автоматично успадкував престол після смерті Гаральда V. Коронації в Норвегії не проводять: парламент скасував цю практику ще у 1908 році. У вівторок Гокон складе присягу в парламенті, пообіцявши дотримуватися Конституції та законів країни.