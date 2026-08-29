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Новий король Норвегії Гокон VIII виступив з першою промовою

Монарх вшанував пам’ять свого батька.

Новий король Норвегії Гокон VIII виступив з першою промовою
Новий король виступив з першою промовою
Фото: EPA

Новий король Норвегії Гокон VIII у першому зверненні до нації після вступу на престол вшанував пам’ять свого батька – короля Гаральда V, який помер напередодні у віці 89 років.

Про це пише Reuters.

Телевізійна промова Гокона була особистою. Він назвав Гаральда "хорошим татом" для себе та сестри, принцеси Марти Луїзи.

"Я сумуватиму за ним. Я сумуватиму за його сміхом", – сказав король.

Окремо Гокон згадав свою матір, королеву Соню. Він зазначив, що 29 серпня мало виповнитися 58 років від дня весілля його батьків. Гокон також окреслив власне бачення монархії та заявив, що, як і його батько, має намір діяти по-своєму. Він пообіцяв захищати демократію, верховенство права та єдність норвезького суспільства.

Новий король автоматично успадкував престол після смерті Гаральда V. Коронації в Норвегії не проводять: парламент скасував цю практику ще у 1908 році. У вівторок Гокон складе присягу в парламенті, пообіцявши дотримуватися Конституції та законів країни.

  • 28 серпня помер 89-річний король Норвегії Гаральд V. Його лікували від гемолітичної анемії – стану, спричиненого швидким руйнуванням еритроцитів. Останні тижні монарх провів у лікарні. На престолі король Гаральд провів три десятиліття і на час смерті він був найстарішим правлячим монархом Європи. Через проблеми зі здоров’ям він значно скоротив кількість своїх обов’язків в останні роки, проте від престолу зрікатись відмовився.
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