Шторм на Кіпрі забрав життя людини: через негоду затопило дороги та падали дерева

На Кіпрі через сильний шторм загинула щонайменше одна людина, ще двоє постраждали. Негода також спричинила затоплення вулиць, зсуви ґрунту, падіння дерев і перебої з електропостачанням у різних районах острова.

Про це пише Reuters та Cyprus Mail.

Через шторм три човни врізалися в скелі та затонули біля узбережжя Кіпру. На південному сході острова рятувальний вертоліт витягнув із води чоловіка без свідомості. Згодом він помер. Ще двох врятованих доправили до лікарні.

Стихія повалила дерева, пошкодила теплиці, сонячні панелі та пляжну інфраструктуру. Через негоду також виникли проблеми на дорогах. Біля Нікосії тимчасово перекривали ділянку через накопичення води, але згодом рух відновили.

Сильний вітер і блискавки пошкодили електромережі. До середини дня електроенергетична компанія Кіпру зафіксувала 40 аварій.

Five people aboard three boats caught in rough seas off Cape Greco have been rescued, after two of the vessels sank amid bad weather, philenews has confirmed.



One boat broke apart and sank after striking rocks in the rough seas, police said. One person on board was rescued and… pic.twitter.com/w2QLB088Ks — en.philenews (@enphilenews) August 29, 2026