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Шторм на Кіпрі забрав життя людини: через негоду затопило дороги та падали дерева

На острові перебої зі світлом.

Шторм на Кіпрі забрав життя людини: через негоду затопило дороги та падали дерева
Шторм на Кіпрі
Фото: Cyprus Mail

На Кіпрі через сильний шторм загинула щонайменше одна людина, ще двоє постраждали. Негода також спричинила затоплення вулиць, зсуви ґрунту, падіння дерев і перебої з електропостачанням у різних районах острова.

Про це пише Reuters та Cyprus Mail.

Через шторм три човни врізалися в скелі та затонули біля узбережжя Кіпру. На південному сході острова рятувальний вертоліт витягнув із води чоловіка без свідомості. Згодом він помер. Ще двох врятованих доправили до лікарні.

Стихія повалила дерева, пошкодила теплиці, сонячні панелі та пляжну інфраструктуру. Через негоду також виникли проблеми на дорогах. Біля Нікосії тимчасово перекривали ділянку через накопичення води, але згодом рух відновили.

Сильний вітер і блискавки пошкодили електромережі. До середини дня електроенергетична компанія Кіпру зафіксувала 40 аварій.

  • В Італії негода теж наробила лиха. Місто Кремона зазнало значних руйнувань через смерч із градом. За медичною допомогою звернулися 43 людини, чотирьох із них госпіталізували.
  • Найбільше постраждав історичний центр міста. Пошкоджено щонайменше десять церков, зокрема кафедральний собор. У мерії обвалилася верхня частина вежі. По місту повалені сотні дерев, а град пошкодив автомобілі. Про руйнування повідомляють численні підприємства та фермерські господарства.
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