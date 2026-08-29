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У Нігері частина військових напала на аеропорт і президентський палац

Президентський палац перебуває під контролем урядових військ, однак будівлю державного телебачення захопили заколотники.

У Нігері частина військових напала на аеропорт і президентський палац
Командуючий президентської гвардії Нігеру Абдурагман Тчіані
Фото: EPA/UPG

У столиці Нігеру вранці 29 серпня лунали стрілянина і вибухи. 

Джерела Reuters пов'язують це з нападом частини військових на аеропорт і район поблизу президентського палацу.

Державне телебачення і радіо припинили мовлення, проте уряд закликав громадян до спокою і заявив про мобілізацію сил безпеки. Водночас депутати повідомляють про атаку на військову авіабазу 101, зазначивши, що силам безпеки вдалося повернути контроль над цим об'єктом.

Попри заяви, очевидці повідомляли про подальшу стрілянину в районі аеропорту і потужні вибухи. Джерела в службах безпеки Нігеру повідомили, що президентський палац перебуває під контролем урядових військ, однак будівлю державного телебачення захопили заколотники, а біля аеропорту тривають бої.

Це чергова загроза для режиму Абдурахмана Тіані, який захопив владу у 2023 році після військового перевороту. Попри обіцянки військової влади покращити безпекову ситуацію в країні, яка є великим виробником урану, Нігер продовжує потерпати від атак ісламістських угруповань.

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