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Кількість жертв стихійного лиха у Непалі і Тибеті перевищила 600

Китайська сторона повідомила, що в Тибеті станом на зараз загинули семеро людей, 522 зникли. 

Кількість жертв стихійного лиха у Непалі і Тибеті перевищила 600
Наслідки раптової повені в Непалі, 26 серпня 2026 року.
Фото: facebook/Acharya Bal Krishna

Кількість підтверджених смертей внаслідок повені і зсувів у Непалі і Тибеті зросла до 633. Ще близько 3000 людей залишаються зниклими, передає France 24.

За попередньою інформацією, тіла деяких загиблих могло змити течією до Індії. Серед зниклих на території Непалу – понад 930 працівників гідроелектростанцій.

Також зникли туристи й паломники до священної гори Кайлас. Загалом з непальської сторони зв'язку немає з 517 іноземними громадянами. 

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Серед них є українці. Станом на 28 серпня, за інформацією МЗС України, зв'язку не було з 56 українцями. Це дві туристичні групи і окремо одна жінка в складі групи іноземців. У списках загиблих українців станом на вчора не було. 

«Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань, обмежений доступ до гірських районів та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі. Про оновлення оперативно інформуватимемо», – повідомляли в міністерстві. 

South China Morning Post пише, що в Тибеті відомо про сімох загиблих і 544 зниклих. Китайські пошукові групи продовжують роботу.

Боротьба зі стихією триває з 26 серпня. Пошукові роботи ускладнені подальшою негодою. Через вихід річки з берегів почалися повені й зсуви ґрунту. 

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