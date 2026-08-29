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США припинять надавати військову допомогу союзнику на Близькому Сході

Армія, яка допомагала американцям боротися з ІДІЛ, залишиться без підтримки.

США припинять надавати військову допомогу союзнику на Близькому Сході
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати не мають наміру продовжити термін дії угоди про військову підтримку, яка була свого часу підписана між Вашингтоном та лідерами іракського напівавтономного регіону Курдистан. 

Як пише BBC, курдські збройні сили Пешмерга брали участь у війні проти терористів "Ісламської держави" на боці коаліції, очолюваної США. Курдистан вважався союзником Штатів на Близькому Сході та перебуває в опозиції до Ірану, за що під час війни, яка триває досі, потерпає від бомбардувань з боку Тегерана.

Без військової допомоги Пентагону лідери курдів бояться зазнати ще більших нападів від Ірану. У США адміністрацію Трампа критикують за створення іміджу ненадійного партнера, який здатен відмовитися від наданих безпекових гарантій через зміну своєї зовнішньої політики.

Меморандум про взаєморозуміння між США та курдами був вперше підписаний у 2016 році ще за президентства Барака Обами. У 2022 році Джо Байден погодився його продовжити. 

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