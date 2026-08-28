Зеленський: Україна отримала інформацію від США про зустрічі у Москві

Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити, вважає український президент.

Україна отримала інформацію від американської сторони про зустрічі у Москві, які відбулися цими днями.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 28 серпня.

«Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що «Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було».

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