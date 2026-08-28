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Зеленський: Україна отримала інформацію від США про зустрічі у Москві

Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити, вважає український президент.

Зеленський: Україна отримала інформацію від США про зустрічі у Москві
Володимир Зеленський
Фото: скріншот з відео на Фейсбук-сторінці Володимира Зеленського

Україна отримала інформацію від американської сторони про зустрічі у Москві, які відбулися цими днями.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 28 серпня.

«Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що «Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було».

Візит керівника ЦРУ до Росії – що відомо

  • Днями відбувся таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Медіа писали, що Реткліфф закликав російських посадовців не загострювати ситуацію із союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою.
  • Президент США Дональд Трамп, коментуючи цей таємний візит, спершу зазначив, що Штати дуже наполегливо працюють над припиненням війни в Україні, і з візиту Реткліффа до Москви "щось може вийти". Разом тим, глава Білого дому наголосив, що Реткліфф побував у Росії у "дуже рутинній справі".
  • Президент Литви Гітанас Науседа згодом повідомив, що знав про поїздку глави ЦРУ до Росії, і наступного тижня очікує від партнерів на результати перемовин.
  • Натомість речники ЄК заявили, що Єврокомісія не знала про візит Реткліффа.
  • 27 серпня Трамп провів розмову з Путіним і знову зробив заяву про візит Реткліффа в Москву, наголосивши, що це була «напіврутинна» поїздка.
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