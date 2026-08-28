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​Буданов: Україні необхідно щомісяця мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей

За словами глави ОПУ, ця кількість є критично необхідна на підтримки спроможності української армії.

​Буданов: Україні необхідно щомісяця мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей
керівник ОПУ Кирило Буданов
Фото: Зоряна Стельмах

Україна повинна підтримувати чіткі обсяги призову для забезпечення потреб оборони.

Як заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в етері телемарафону, мінімальний показник становить не менше ніж 30 тисяч мобілізованих щомісяця. 

Посадовець підкреслив, що саме така кількість людей є критично необхідною для підтримання існуючих спроможностей військових. 

Щодо суспільної напруги, яка виникає довкола мобілізаційних процесів, Буданов сказав, що українцям доведеться приймати цю ситуацію такою, як вона є, оскільки іншого виходу в умовах війни немає.

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