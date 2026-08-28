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Мінсоцполітики розробляє механізм зимової підтримки маломобільних осіб

Хочуть, зокрема, створити дину волонтерську IT-платформу.

Мінсоцполітики розробляє механізм зимової підтримки маломобільних осіб
міністр соціальної політики Денис Улютін
Фото: скрин відео

Міністерство соціальної політики готує нові механізми підтримки населення на зимовий період. 

При відомстві створять спеціальний хаб екстреного реагування Task Force, повідомив у коментарі LB.ua очільник відомства Денис Улютін.

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За його словами, головне завдання цієї ініціативи — об'єднати міжнародних партнерів, гуманітарні організації і волонтерів із тими, хто потребує допомоги. Урядовці спираються на досвід минулого року, коли в Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах Києва разом із World Central Kitchen та проєктом «Їжа без кордонів» організовували гаряче харчування й залучали фудтраки.

Улютін сказав, що до початку зими міністерство планує запустити єдину IT-платформу, яка об'єднає інформацію про всіх волонтерів, їхні навички і види допомоги, які вони можуть надати. 

«Наступним кроком є розробити IT-платформу, де можна буде поєднати всіх волонтерів в рамках єдиної платформи, щоб всі знали, хто де є, у кого які скіли, хто може надати яку допомогу. У певний момент зробити гейміфікацію цього процесу, виставляти бали волонтерам за те, що вони зробили ту чи іншу активність. Так даючи їм можливість навчання, інших речей, залученість більша волонтерів до державної політики», - розповів міністр.

Також соціальні служби проактивно шукають маломобільних людей і осіб із множинними інвалідностями, які взимку через негоду не зможуть самостійно дістатися пунктів обігріву. Оскільки державних працівників на всіх не вистачить, ключову роль відіграватиме співпраця соціальних служб із волонтерами, які доставлятимуть гарячу їжу та теплі ковдри безпосередньо додому, наголосив Улютін.

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