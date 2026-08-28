Зеленський розповів про втрати Росії через українські удари та плани РФ нарощувати виробництво балістики

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Українська воєнна розвідка фіксує суттєве скорочення окремих складових російського експорту – за внутрішніми документами РФ, лише за цей місяць показник зменшився на 80%.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у дописі, присвяченому доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка.

За словами президента, падіння експорту означає значні втрати для федерального бюджету Росії, а також для регіональних бюджетів, які, як зазначив Зеленський, і без того перебувають на межі банкрутства.

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Окремо розвідка фіксує проблеми російського Чорноморського флоту.

"Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та не здатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить, – зазначив президент.

Через нездатність флоту забезпечувати конвоювання торговельних і так званих тіньових суден Росія розглядає можливість їхнього озброєння. Йдеться, зокрема, про встановлення стрілецької зброї та засобів радіоелектронної боротьби, а також розміщення на цивільних суднах військового персоналу.

Росія планує нарощувати масштаби виробництва балістичного озброєння

За даними ГУР, українські далекобійні удари також завдають шкоди російському військовому виробництву та нафтовій галузі.

Зокрема, після серії ударів по підприємству "Комбінат “Каменський”" у Ростовській області Росія, за даними української розвідки, втратила значну частину спроможностей із виробництва твердопаливних двигунів для ракет.

Крім того, у ГУР заявляють про зупинку роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кстові Нижньогородської області. За словами Зеленського, підприємство щороку переробляло 17 млн тонн нафти. Розвідка також має дані про зупинку інших російських нафтопереробних підприємств.

Україна також отримала оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет і планів Москви нарощувати його масштаби. Зеленський наголосив, що для стримування цієї програми необхідне блокування постачання до Росії іноземних компонентів, обладнання та верстатів, які використовують у ракетному виробництві.

"Без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми", – зауважив президент.