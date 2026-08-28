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Послугою “Пакунок школяра” через Приватбанк скористалися понад 85 тисяч українців пресреліз

Батьки першокласників можуть подати заяву через застосунок “Дія” та отримати 5 тисяч гривень державної допомоги “Пакунок школяра” на придбання товарів, необхідних для школи. 

Послугою “Пакунок школяра” через Приватбанк скористалися понад 85 тисяч українців
Фото: EPA/UPG

Послугою “Пакунок школяра” на суму у понад 432 млн грн через ПриватБанк скористалися понад 85 тисяч українців. Ще 155 тисяч відкрили картку “Турбота про дитину”. 

Про це йдеться у пресрелізі банку.

Батьки дітей, зарахованих до першого класу, можуть подати заяву через застосунок “Дія” та отримати 5 000 гривень державної допомоги “Пакунок школяра” на придбання товарів, необхідних для школи. 

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“Аби скористатися послугою, потрібно відкрити цифрову Дія.Картку на базі Mastercard від ПриватБанку у Приват24 та до нього підключити рахунок “Турбота про дитину”, у застосунку Дія обрати послугу “Пакунок школяра” та вказати цю картку для зарахування виплати”, – пояснили у ПриватБанку.

Далі, щоб скористатися 10% кешбеком від ПриватБанку та Mastercard, потрібно активувати відповідну пропозицію у програмі лояльності “Привіт”. Кешбек буде нараховуватися за покупки в межах рахунку “Турбота про дитину”. Витратити ж його можна на будь-що. 

“Турбота про дитину” – комплексна система виплат для підтримки сімей. Завдяки їй  усі основні державні програми підтримки можна отримувати на один спеціальний рахунок. 

Серед таких виплат: 

  • 7 000 гривень щомісячної допомоги на дитину до одного року (10 500 грн для дітей з інвалідністю); 
  • 8 000 гривень на місяць за програмою “єЯсла” для офіційно працевлаштованих матері або батька, які працюють на умовах повного робочого дня та мають дитину віком від 1 до 3 років (12 000 грн для дітей з інвалідністю); 
  • 8 451 гривень одноразової виплати за програмою “Пакунок малюка” у разі якщо батьки не хочуть отримувати бебі-бокс; 
  • 5 000 гривень одноразової допомоги за програмою “Пакунок школяра”.

Додамо, держава передбачила цільове використання допомоги: кошти можна використати лише на безготівкову оплату визначених товарів та послуг для дітей.

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