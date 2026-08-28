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Унаслідок російської атаки згорів склад YASNO з обладнанням для сонячних електростанцій

Люди під час цього обстрілу не постраждали.

Унаслідок російської атаки згорів склад YASNO з обладнанням для сонячних електростанцій
Знищений склад
Фото: Сергій Коваленко

Унаслідок чергової атаки був знищений один зі складів енергетичної компанії YASNO, де зберігалося обладнання для сонячних електростанцій. Більша частина техніки на складі пошкоджена.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook .

За його словами, люди під час атаки не постраждали. Обладнання, яке вдалося врятувати, компанія вже перевезла на інші склади. Наразі YASNO оцінює завдані збитки.

Попри пошкодження складу, компанія не планує змінювати свої зобов'язання перед клієнтами. Зокрема, йдеться про встановлення сонячних електростанцій та установок зберігання енергії.

"Обладнання нам не бракуватиме, адже маємо всі необхідні резерви", – додав гендиректор компанії.

  • У ніч на 28 серпня російська армія запустила по території України 164 безпілотники різних типів. ППО знешкодила 137 із них. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. 
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