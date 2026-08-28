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ППО за ніч знешкодила 137 із 164 запущених Росією дронів

Зафіксували влучання на 16 локаціях, а ще у 4 місцях впали уламки. 

ППО за ніч знешкодила 137 із 164 запущених Росією дронів
Фото: Генштаб

У ніч на 28 серпня російська армія запустила по території України 164 безпілотники різних типів. ППО знешкодила 137 із них.

Про це розповіли у Повітряних силах

«У ніч на 28 серпня (з 18:00 27 серпня) противник атакував 164 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – зазначено у повідомленні. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила і подавила 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. 

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 28 серпня атака триває, в повітряному просторі перебувають близько 10 ворожих БпЛА. 

  • Учора протягом дня, з 7:00 до 19:00, Росія запустила по Україні 140 дронів. Основним напрямком удару були Київська область і Київ. Захисники збили 120 дронів. 
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