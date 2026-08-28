Двоє мешканців Харківщини загинули через атаки РФ, ще 13 осіб постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і ще 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули. Постраждалих – 13, серед них є двоє дітей.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові загинув 26-річний чоловік, зазнали поранень 25-річна жінка і 36-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 58 і 26 років та 38-річний чоловік.
У м. Зміїв загинула 38-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 10-річна дівчинка і 61-річна жінка. В м. Ізюм поранено жінок 55 і 54 років, отримали гостру реакцію на стрес жінки 56 і 85 років, 53-річний чоловік і 10-річна дівчинка.
Ворог атакував БпЛА Київський, Індустріальний і Основ’янський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 4 БпЛА типу «Молнія»;
- 4 fpv-дрони;
- 79 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджено торговий центр, автомобіль.
У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у сел. Золочів та приватний будинок в с. Калинове.
У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди в сел. Великий Бурлук, автомобіль у с. Сподобівка та 3 приватні будинки у с. Раївка.
В Ізюмському районі пошкоджено ферму у с. Сухий Яр, зерносховище у с. Григорівка і 7 приватних будинків та дошкільний заклад у м. Ізюм.
В Харківському районі пошкоджено приватний будинок у с. Котляри, цивільне підприємство, автомобіль у с. Дворічний Кут.
У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у с. Алісівка, автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги у с. Енергетиків.
У Чугуївському районі пошкоджено 6 приватних будинків, складське приміщення у м. Зміїв.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 252 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 55 642 людини.