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Двоє мешканців Харківщини загинули через атаки РФ, ще 13 осіб постраждали

Серед постраждалих є двоє дітей. 

Двоє мешканців Харківщини загинули через атаки РФ, ще 13 осіб постраждали
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і ще 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули. Постраждалих – 13, серед них є двоє дітей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові загинув 26-річний чоловік, зазнали поранень 25-річна жінка і 36-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 58 і 26 років та 38-річний чоловік.

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У м. Зміїв загинула 38-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 10-річна дівчинка і 61-річна жінка. В м. Ізюм поранено жінок 55 і 54 років, отримали гостру реакцію на стрес жінки 56 і 85 років, 53-річний чоловік і 10-річна дівчинка.

 

Ворог атакував БпЛА Київський, Індустріальний і Основ’янський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 79 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено торговий центр, автомобіль. 

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у сел. Золочів та приватний будинок в с. Калинове.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди в сел. Великий Бурлук, автомобіль у с. Сподобівка та 3 приватні будинки у с. Раївка. 

В Ізюмському районі пошкоджено ферму у с. Сухий Яр, зерносховище у с. Григорівка і 7 приватних будинків та  дошкільний заклад у м. Ізюм. 

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В Харківському районі пошкоджено приватний будинок у с. Котляри, цивільне підприємство, автомобіль у с. Дворічний Кут. 

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у с. Алісівка, автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги у с. Енергетиків. 

У Чугуївському районі пошкоджено 6 приватних будинків, складське приміщення у м. Зміїв.

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 252 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 55 642 людини.

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