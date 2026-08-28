Чотири країни ЄС ініціювали повернення до питання передачі Україні російських активів

Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія на рівні міністрів закордонних справ звернулись до Єврокомісії щодо розгляду нових варіантів використання заморожених російських активів на користь України.

Як пише Deutsche Welle, уряди чотирьох держав пропонують розподілити фінансові та юридичні ризики, пов'язані з передачею Україні коштів, між усіма членами Євросоюзу рівномірно.

Міністри наголошують, що кредиту на 90 мільярдів євро, погодженого ЄС, буде недостатньо, адже вартість війни постійно зростає через російські атаки, а ознак того, що Москва готова припинити агресію досі немає. Також використання російських активів було б не лише засобом тиску на Кремль, але й змогою зменшити навантаження на європейських платників податків.

У Єврокомісії нагадали, що питання про репараційний кредит для України формально не було зняте після того, як у грудні 2025 року ця ідея не знайшла потрібної підтримки. Проте з того часу не було й досягнуто прогресу. У Брюсселі готові повернутися до розгляду, якщо на те буде політична воля держав-членів.