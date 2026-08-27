Мешканців Херсона закликали евакуюватись через критичну ситуацію в місті

Мешканців Херсону закликали евакуюватись з міста через надзвичайно складні безпекові умови.
Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області", - йдеться в повідомленні.
Після останньої серйозної атаки на Херсонську ТЕЦ, Прокудін зазначив, що розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими вже не можна.
Від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 КАБів. Також росіяни почали активніше застосовувати реактивні «Шахеди» та «Гербери» для ударів по об’єктах критичної інфраструктури Херсонщини.
Лише за тиждень кількість атак малими FPV-дронами зросла до 6,5 тисячі.
"Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз", - Заявив очільник ОВА.
Херсонців закликають при можливості виїжджати до більш безпечних регіонів. Місцева влада обіцяє допомогти з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.
Для організації виїзду звертайтеся до контакт-центру Херсонської ОВА:0 800 101 102, 0 800 330 951.Урядова гаряча лінія з питань евакуації — 1548.
- Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ «Групи Нафтогаз» вночі 27 серпня. На територію станції скинула одразу чотири КАБи.ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції, повідомили в «Нафтогазі».