Україна посилює захист прав іноземців, що беруть участь у війні проти РФ

Держава планує створити для них чіткіші умови перебування, проживання та подальшої легалізації.

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Держава посилює захист прав іноземців, які беруть участь у війні на боці України.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, що уточнює та посилює правовий статус іноземців і осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України.

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Держава планує створити для них чіткіші умови перебування, проживання та подальшої легалізації.

Зміни, які плануються:

збільшити з трьох до шести місяців строк законного тимчасового проживання після завершення військового контракту. Це дасть людині більше часу, щоб без поспіху врегулювати свій правовий статус;

зараховувати період військової служби за контрактом до п’ятирічного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію;

визнати посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або відповідний витяг з ЄДРВВ підставою для отримання посвідкина тимчасове проживання;

встановити окрему квоту на імміграцію для іноземців, які щонайменше чотири місяці разом із підрозділами ЗСУ чи Нацгвардії виконували бойові або службові завдання в районах бойових дій, а також для тих, хто перебував у полоні;

запровадити посвідчення іноземця для виїзду за кордон у випадках, коли людина не може отримати або обміняти паспорт у країні походження через загрозу чи політичні обставини.

Наступним кроком законопроєкт має розглянути Верховна Рада України.

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