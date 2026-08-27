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Defense Tech

У Силах оборони тестують роботизовані турелі з автоматами Калашникова, - МОУ

Комплекси вже успішно показали себе проти ворожих засідок із дронами-«ждунами», зазначили у відомстві

У Силах оборони тестують роботизовані турелі з автоматами Калашникова, - МОУ
НРК з роботизованою туреллю
Фото: Ілюстрація МОУ

Українські військові розпочали випробування у бойових умовах нових ударних наземних роботизованих комплексів із турелями з автоматами Калашникова. Про це повідомили у Міноборони.

У відомстві зазначають, що використання звичайних автоматів Калашникова дає змогу здешевити виробництво і швидко масштабувати розгортання ударних НРК на фронті. 

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Вогневий модуль має спарену турель, яка дозволяє монтувати одразу два автомати. Це значно підвищує щільність вогню під час штурмових та оборонних дій проти ворожої піхоти. Окрім цього, турель може встановлюватися на інші колісні та гусеничні НРК. Комплекс побудований на чотириколісному шасі з безповітряними шинами та оснащений захищеним корпусом. Така конструкція робить його стійким до уламків, куль та проколів і дозволяє маневрувати у складній місцевості.

Ударні комплекси розроблено за технічним завданням від кластера оборонних інновацій Brave1. Проєкт отримав грантове фінансування, а від ідеї до створення готового прототипу розробникам знадобилося менш ніж 6 місяців. 

Кілька підрозділів Сил оборони вже випробовують ці системи в бойових умовах. Зокрема, є підтверджені випадки успішного застосування Центром спеціальних операцій «А» СБУ проти ворожих засідок із дронами-«ждунами» (ударні безпілотники (найчастіше FPV), які працюють у режимі засідки та тривалого очікування на ціль).

Раніше у Міністерстві оборони України зазначали, що потреба в наземних роботизованих комплексах неухильно зростає. Щоб суттєво розширити їх застосування на лінії фронту, оборонне відомство значно збільшило обсяги закупівель і визначений рівень потреби в НРК у цьому році.

Зокрема, понад 22 000 одиниць НРК вже законтрактовано, що майже вдвічі перевищує показники за весь попередній рік. Також військовослужбовці вже замовили НРК майже на 1,9 млрд гривень через маркетплейс Brave1 Market за програмою єБали.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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