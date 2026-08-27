Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Київ дронами. Є ушкодження в кількох районах (доповнено)

Поранено одну людину. 

Росіяни атакували Київ дронами. Є ушкодження в кількох районах (доповнено)
Атака на Київ 27 серпня
Фото: ДСНС України Telegram

Київ вранці 27 серпня зазнав атаки дронів. Столиця перебуває під ударом з ночі. 

Про роботу протиповітряної оборони повідомила Київська міська військова адміністрація. Містян закликали перебувати в укриттях.

«Ворожі ударні безпілотники продовжують хаотичне переміщення в повітряному просторі над Києвом, перебувайте в укриттях!» – повідомили Повітряні сили.

Реклама

Наслідки атаки
Фото: ДСНС України
Наслідки атаки

Наслідки атаки
Фото: ДСНС України Telegram
Наслідки атаки

Після відбою нову тривогу оголосили через 14 хвилин, об 11:22.

Уночі від атаки дронами й балістикою постраждали два райони. В Шевченківському пошкоджено гімназію і комунальний медзаклад, у Подільському уламки впали у двір будинків.

В області поранені двоє людей. Значні ушкодження є в Броварському районі, де окупанти вдарили по складах. Загалом руйнування зафіксували в чотирьох районах. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies