Росіяни атакували Київ дронами. Є ушкодження в кількох районах (доповнено)

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Київ вранці 27 серпня зазнав атаки дронів. Столиця перебуває під ударом з ночі.

Про роботу протиповітряної оборони повідомила Київська міська військова адміністрація. Містян закликали перебувати в укриттях.

«Ворожі ударні безпілотники продовжують хаотичне переміщення в повітряному просторі над Києвом, перебувайте в укриттях!» – повідомили Повітряні сили.

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Фото: ДСНС України Наслідки атаки

Фото: ДСНС України Telegram Наслідки атаки

Після відбою нову тривогу оголосили через 14 хвилин, об 11:22.

Уночі від атаки дронами й балістикою постраждали два райони. В Шевченківському пошкоджено гімназію і комунальний медзаклад, у Подільському уламки впали у двір будинків.

В області поранені двоє людей. Значні ушкодження є в Броварському районі, де окупанти вдарили по складах. Загалом руйнування зафіксували в чотирьох районах.