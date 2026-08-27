Росіяни атакували безпілотниками приватний сектор Запоріжжя (доповнено)

Пошкоджений будинок та автомобіль.

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Наслідки атаки на Запоріжжя

Ввечері 27 серпня окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Є пошкодження у приватному секторі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджений будинок та автомобіль. На території приватного сектору, біля будинку, утворилась вирва від удару безпілотника.

За оновленими даними від ОВА, дві жінки дістали поранення внаслідок атаки.