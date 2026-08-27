Росіяни атакували безпілотниками приватний сектор Запоріжжя (доповнено)

Ввечері 27 серпня окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Є пошкодження у приватному секторі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджений будинок та автомобіль. На території приватного сектору, біля будинку, утворилась вирва від удару безпілотника.
За оновленими даними від ОВА, дві жінки дістали поранення внаслідок атаки.
- Росіяни атакували дроном цивільне авто, яке зупинилося на світлофорі: постраждали дві людини. Двоє чоловіків отримали осколкові поранення, контузію та вибухові травми.
- Російські війська атакували Запоріжжя, було пошкоджено виробничі приміщення одного з підприємств. Після удару там виникла пожежа. Постраждала жінка.