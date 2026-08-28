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На Волині викрили незаконне виробництво алкоголю

Його виготовляли зі сировини неналежної якості у значних обсягах.

На Волині викрили незаконне виробництво алкоголю
Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

На Волині викрили незаконне виробництво алкоголю: вилучено понад 10 тонн продукції.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, учасники організованої групи налагодили масштабне виготовлення спиртних напоїв у пакуванні типу «Bag-in-Box» без акцизу. Готову продукцію планували збувати на території України, зокрема поштою.

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Виробництво облаштували в одному зі складських приміщень на Волині. Попередньо встановлено, що алкоголь виготовляли зі сировини неналежної якості у значних обсягах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 тонн алкогольної продукції, а також сировину, тару та інші предмети.

Вилучену продукцію досліджуватимуть експерти, щоб встановити її склад, походження та відповідність установленим вимогам.

Тривають слідчі та встановлення всіх осіб, причетних до незаконного виробництва та збуту підакцизної продукції. 

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