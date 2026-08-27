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Головне за четвер, 27 серпня: атака на Київ, понад 200 бойових зіткнень, удари по Херсонській ТЕЦ

Бойові дії на Донеччині, 206 бойових зіткнень, ворожі обстріли, авіаудар по Сумах. Яким запам’ятається 1646-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 27 серпня: атака на Київ, понад 200 бойових зіткнень, удари по Херсонській ТЕЦ
Обстріл "Епіцентру" у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Київ вранці, вдень і увечері 27 серпня атакували ворожі дрони. Станом на 14:40 було відомо про ушкодження в Шевченківському, Голосіївському, Подільському і Оболонському районах. Поранені четверо людей, з них двох довелося ушпиталювати.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 серпня на фронті від початку доби відбулося 206 боїв.

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Найгарячіше на Покровському напрямку, там росіяни атакували 36 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 серпня – в новині.

Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ «Групи Нафтогаз» вночі 27 серпня. На територію станції скинули одразу чотири КАБи.

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції, повідомили в «Нафтогазі».

По Херсонській ТЕЦ КАБом росіяни били й учора. Регулярних ударів по ТЕЦ ворог завдавав і минулої зими. Після цих атак в ОВА сказали, що відновлювати ТЕЦ в попередньому вигляді немає сенсу.

Мешканців Херсону закликали евакуюватись з міста через надзвичайно складні безпекові умови.

Увечері 27 серпня росіяни завдали масованого авіаційного удару чотирма КАБами по Сумах. Відомо про трьох поранених.

Постраждала північна та східна частина міста. Уражено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний обʼєкт.

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З-під завалів зруйнованих приватних житлових будинків деблокують людей. За попередніми даними, є 3 поранених, їх госпіталізували.

22:45 стало відомо про повторні російські авіаудари по Сумах 4 КАБами по території промислової зони та станції техобслуговування в Зарічному районі міста.

Сьогодні на Михайлівській площі у Києві відкрилася фотовиставка “Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014”.

"Ця виставка – про пам’ять і свідчення, про мужність і героїзм. Про людей, які стали на захист України у 2014 році, та про фотографів, які перебували поруч із ними й зафіксували події Іловайської битви", - повідомили організатори.

На виставці виставлені світлини фотоокореспондентів Макса Левіна, який загинув у 2022 році від рук російських окупантів, Олександра Глядєлова, Макса Дондюка, та Маркіяна Лисейко.

У серпні 2014 року вони на волонтерських засадах працювали в бойовому розташуванні батальйону спеціального призначення НГУ “Донбас” та документували його участь у боях за Іловайськ. Вони фотографували події від 10 серпня і до виходу 29 серпня 2014 року через так званий “зелений коридор”, яким їм вдалося прорватися.

Подробиці та фото – в нашому репортажі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

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