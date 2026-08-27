Інформація про те, що КНП «Дитяча клінічна лікарня №3 Солом’янського району м. Києва» начебто планують закрити через пошкодження, завдані внаслідок російської атаки на Київ 20 серпня, не відповідає дійсності.

Будівлі, споруди та майно Центру дитячої медицини КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» зазнали серйозних пошкоджень унаслідок атаки. Зокрема, були пошкоджені вікна та віконні конструкції, господарська частина і транспортні засоби. Територію також засмітили уламки будівельних конструкцій та скла.

Водночас візуальний огляд не дозволяє визначити повний характер і масштаб пошкоджень. Для оцінки технічного стану будівель та визначення можливості їхньої подальшої безпечної експлуатації необхідне комісійне та/або технічне обстеження.

До завершення обстеження у пошкоджених приміщеннях не проводять амбулаторний прийом, госпіталізацію та надання медичної допомоги. У Департаменті наголошують, що це тимчасовий безпековий захід і він не означає закриття Центру.

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Частину медичної допомоги дітям перенесли до інших підрозділів КНП «КМКЛ №5». Зокрема, консультативно-діагностичну та реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах організували на базі поліклінічного підрозділу.

Також не йдеться про звільнення працівників Центру. Згідно з наказом КНП «КМКЛ №5» від 20 серпня 2026 року №739-к/тр, співробітників тимчасово перемістили на інші робочі місця у структурних підрозділах підприємства. За ними зберігаються посади, трудові функції, графік роботи та умови оплати праці.

Повернути пацієнтів і медичних працівників до пошкоджених приміщень зможуть лише після відповідного обстеження та документального підтвердження їхньої безпечності.

«На першому місці для нас — безпека дітей, їхніх батьків і медичних працівників. Поновлювати роботу в будівлях, технічний стан яких ще не підтверджений відповідним обстеженням, ми не можемо. Це не закриття закладу, а вимушене тимчасове призупинення роботи за конкретною адресою після ворожої атаки», — наголосили у КНП «КМКЛ №5».