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Інформація про закриття дитячої лікарні у Солом’янському районі не відповідає дійсності, — КМДА

Інформація про те, що КНП «Дитяча клінічна лікарня №3 Солом’янського району м. Києва» начебто планують закрити через пошкодження, завдані внаслідок російської атаки на Київ 20 серпня, не відповідає дійсності.

Про це повідомив Департамент охорони здоров’я КМДА.

Роботу в пошкоджених приміщеннях тимчасово призупинили з міркувань безпеки.

Інформація про закриття дитячої лікарні у Солом’янському районі не відповідає дійсності, — КМДА
Росія обстріляла дитячу лікарню
Фото: КМДА

Будівлі, споруди та майно Центру дитячої медицини КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» зазнали серйозних пошкоджень унаслідок атаки. Зокрема, були пошкоджені вікна та віконні конструкції, господарська частина і транспортні засоби. Територію також засмітили уламки будівельних конструкцій та скла.

Водночас візуальний огляд не дозволяє визначити повний характер і масштаб пошкоджень. Для оцінки технічного стану будівель та визначення можливості їхньої подальшої безпечної експлуатації необхідне комісійне та/або технічне обстеження.

До завершення обстеження у пошкоджених приміщеннях не проводять амбулаторний прийом, госпіталізацію та надання медичної допомоги. У Департаменті наголошують, що це тимчасовий безпековий захід і він не означає закриття Центру.

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Частину медичної допомоги дітям перенесли до інших підрозділів КНП «КМКЛ №5». Зокрема, консультативно-діагностичну та реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах організували на базі поліклінічного підрозділу.

Також не йдеться про звільнення працівників Центру. Згідно з наказом КНП «КМКЛ №5» від 20 серпня 2026 року №739-к/тр, співробітників тимчасово перемістили на інші робочі місця у структурних підрозділах підприємства. За ними зберігаються посади, трудові функції, графік роботи та умови оплати праці.

Повернути пацієнтів і медичних працівників до пошкоджених приміщень зможуть лише після відповідного обстеження та документального підтвердження їхньої безпечності.

«На першому місці для нас — безпека дітей, їхніх батьків і медичних працівників. Поновлювати роботу в будівлях, технічний стан яких ще не підтверджений відповідним обстеженням, ми не можемо. Це не закриття закладу, а вимушене тимчасове призупинення роботи за конкретною адресою після ворожої атаки», — наголосили у КНП «КМКЛ №5».

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