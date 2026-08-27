Будівлі, споруди та майно Центру дитячої медицини КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» зазнали серйозних пошкоджень унаслідок атаки. Зокрема, були пошкоджені вікна та віконні конструкції, господарська частина і транспортні засоби. Територію також засмітили уламки будівельних конструкцій та скла.
Водночас візуальний огляд не дозволяє визначити повний характер і масштаб пошкоджень. Для оцінки технічного стану будівель та визначення можливості їхньої подальшої безпечної експлуатації необхідне комісійне та/або технічне обстеження.
До завершення обстеження у пошкоджених приміщеннях не проводять амбулаторний прийом, госпіталізацію та надання медичної допомоги. У Департаменті наголошують, що це тимчасовий безпековий захід і він не означає закриття Центру.
Частину медичної допомоги дітям перенесли до інших підрозділів КНП «КМКЛ №5». Зокрема, консультативно-діагностичну та реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах організували на базі поліклінічного підрозділу.
Також не йдеться про звільнення працівників Центру. Згідно з наказом КНП «КМКЛ №5» від 20 серпня 2026 року №739-к/тр, співробітників тимчасово перемістили на інші робочі місця у структурних підрозділах підприємства. За ними зберігаються посади, трудові функції, графік роботи та умови оплати праці.
Повернути пацієнтів і медичних працівників до пошкоджених приміщень зможуть лише після відповідного обстеження та документального підтвердження їхньої безпечності.
«На першому місці для нас — безпека дітей, їхніх батьків і медичних працівників. Поновлювати роботу в будівлях, технічний стан яких ще не підтверджений відповідним обстеженням, ми не можемо. Це не закриття закладу, а вимушене тимчасове призупинення роботи за конкретною адресою після ворожої атаки», — наголосили у КНП «КМКЛ №5».