У Миколаєві директор лікарні отримав підозру через збитки державі на понад 15 млн грн

Він підписував фіктивні документи про нібито надані медичні послуги за програмою медичних гарантій.

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У Миколаєві викрили директора комунального медичного закладу у службовій недбалості.

Як повідомила Національна поліція, протягом 2023–2025 років очільник лікарні підписував і забезпечував подання документів про нібито надані медичні послуги за програмою медичних гарантій. Ішлося про хірургічні операції, стаціонарну паліативну допомогу і ведення вагітності.

При цьому посадовець знав, що заклад не має достатньої кількості спеціалістів і необхідного обладнання. Через такі дії на рахунок лікарні безпідставно перерахували понад 15,2 млн рн бюджетних коштів.

Правоохоронці оголосили фігуранту про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Слідчі вручили підозрюваному клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Директору медзакладу загрожує до п'яти років позбавлення волі за внесення неправдивих даних до звітів для Національної служби здоров’я.