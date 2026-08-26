У дослідженні проаналізували дані 498 пацієнтів, які вперше перенесли ішемічний інсульт. Рівень їхньої фізичної активності оцінювали двічі — до інсульту та через шість місяців після нього.
Учасників розподілили на чотири групи залежно від того, як змінився рівень фізичної активності:
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залишався вищим за найнижчий квартиль;
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знизився до найнижчого квартиля;
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зріс із найнижчого квартиля;
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залишався в межах найнижчого квартиля.
За пацієнтами спостерігали понад 6 років. За цей час зафіксували 156 нових серцево-судинних подій або смертей. Медіана віку учасників становила 68 років, 35% із них були жінками.
Порівняно з людьми, чия фізична активність залишалася вищою за найнижчий рівень, ризик серцево-судинних подій або смерті був:
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у 1,71 раза вищим серед тих, чия фізична активність знизилася до найнижчого рівня;
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у 1,75 раза вищим серед тих, хто підвищив активність із найнижчого рівня;
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у 2,56 раза вищим серед тих, хто залишався стабільно фізично неактивним.
Дослідники врахували, зокрема, вік та інші демографічні характеристики, клінічні показники, соціально-економічні чинники, якість життя, функціональний стан і тяжкість інсульту.
Таким чином, саме стабільно низький рівень фізичної активності після інсульту був пов'язаний із найвищим довгостроковим ризиком нових серцево-судинних ускладнень або смерті.