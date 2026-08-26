Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports.

Найвищий ризик виявили серед пацієнтів, у яких рівень фізичної активності залишався стабільно низьким.

Люди, які після ішемічного інсульту залишаються фізично неактивними, мають вищий довгостроковий ризик повторних серцево-судинних ускладнень або смерті.

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Фізична реабілітація пацієнтів після інсультів у Луцьку

У дослідженні проаналізували дані 498 пацієнтів, які вперше перенесли ішемічний інсульт. Рівень їхньої фізичної активності оцінювали двічі — до інсульту та через шість місяців після нього.

Учасників розподілили на чотири групи залежно від того, як змінився рівень фізичної активності:

залишався вищим за найнижчий квартиль;

Реклама знизився до найнижчого квартиля;

зріс із найнижчого квартиля;

залишався в межах найнижчого квартиля.

За пацієнтами спостерігали понад 6 років. За цей час зафіксували 156 нових серцево-судинних подій або смертей. Медіана віку учасників становила 68 років, 35% із них були жінками.

Порівняно з людьми, чия фізична активність залишалася вищою за найнижчий рівень, ризик серцево-судинних подій або смерті був:

у 1,71 раза вищим серед тих, чия фізична активність знизилася до найнижчого рівня;

у 1,75 раза вищим серед тих, хто підвищив активність із найнижчого рівня;

у 2,56 раза вищим серед тих, хто залишався стабільно фізично неактивним.

Дослідники врахували, зокрема, вік та інші демографічні характеристики, клінічні показники, соціально-економічні чинники, якість життя, функціональний стан і тяжкість інсульту.

Таким чином, саме стабільно низький рівень фізичної активності після інсульту був пов'язаний із найвищим довгостроковим ризиком нових серцево-судинних ускладнень або смерті.