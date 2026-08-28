На Сумщині Росія вбила двох людей

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок російських обстрілів вчора на Сумщині загинули двоє людей. Ще 12 осіб отримали поранення, зокрема дитина.

Про це повідомила обласна поліція.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в житловий будинок загинула 54-річна жінка.

Реклама

У Сумській громаді російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами. Загинув чоловік, дані якого наразі встановлюють. Тілесні ушкодження отримали троє чоловіків віком 40, 60 та 75 років, а також дві жінки віком 54 та 74 роки. Ще у двох жінок віком 20 та 84 роки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Крім того, внаслідок влучання ворожого БпЛА поранення отримала 65-річна жінка та ще двоє людей, серед яких дитина. Їхні дані встановлюють. Внаслідок іншого удару безпілотника травмований 61-річний чоловік.

Також до медичного закладу звернувся 64-річний чоловік, який отримав тілесні ушкодження внаслідок атаки ворожих БпЛА по території Роменської громади 26 серпня.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

На місцях ворожих атак працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.