В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог уночі вбив двох людей в Дніпропетровській області

Люди загинули в Василівській громаді. 

Ворог уночі вбив двох людей в Дніпропетровській області
Фото: Олександр Ганжа Telegram

Увечері і вночі 28 серпня армія Російської Федерації понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровської області дронами, артилерією і КАБ. В Синельниківському районі загинули двоє людей.

Там ворог атакував Василівську громаду. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. 

Понівечені приватні оселі і автівка. 

«На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, супермаркет», – сказав він. 

Учора протягом дня і станом на 18:30 Росія поранила в Дніпропетровській області 8 людей. Війська окупантів відкривали вогонь близько 40 разів. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies