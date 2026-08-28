Ворог уночі вбив двох людей в Дніпропетровській області

Люди загинули в Василівській громаді.

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Увечері і вночі 28 серпня армія Російської Федерації понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровської області дронами, артилерією і КАБ. В Синельниківському районі загинули двоє людей.

Там ворог атакував Василівську громаду. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Понівечені приватні оселі і автівка.

«На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, супермаркет», – сказав він.

Учора протягом дня і станом на 18:30 Росія поранила в Дніпропетровській області 8 людей. Війська окупантів відкривали вогонь близько 40 разів.