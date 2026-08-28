Росіяни вбили ще двох мешканців Херсонської області

Одного з них, 61-річного чоловіка, ворог вранці атакував дроном.

Протягом доби, станом на 6:00 28 серпня, Росія вбила в Херсонській області одну людину і ще 11 поранила. Вранці один з поранених помер у лікарні. Це чоловіком віком 61 рік.

Його ворог сьогодні атакував дроном у середмісті Херсона. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Олександрівка, Кізомис, Розлив, Понятівка, Токарівка, Дніпровське, Берислав, Урожайне, Новорайськ, Нововоскресенське, Раківка, Чарівне, Шевченківка, Золота Балка, Костирка, Михайлівка, Тягинка, Хрещенівка, Нововоронцовка, Трифонівка та Херсон.

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«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газову трубу, маршрутне таксі, сільгосптехніку та приватні автомобілі», – сказав Прокудін.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей. Охочі виїхати до більш безпечних місць можуть звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що вчора ворог убив дроном людину на перехресті вулиць Комкова та Олександрівської загинула одна людина. Четверо людей дістали поранення на проспекті Незалежності, де ворог вдарив по маршрутці. Ще один поранений внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрону – по вулиці 49-ї Гвардійської Херсонської дивізії. Росіяни продовжують «полювання» на людей.