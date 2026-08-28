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Росіяни застосували тактику повторних ударів по Святопетрівському під Києвом

Є значне задимлення, мешканців закликали не виходити без потреби. 

Росіяни застосували тактику повторних ударів по Святопетрівському під Києвом
Удар по Святопетрівському
Фото: Антон Овсієнко Facebook

У Білогородській громаді російська армія вночі 28 серпня атакувала склади Нової пошти і виробництво, розташоване поруч з ними. Триває ліквідація наслідків удару.

Білогородський сільський голова Антон Овсієнко повідомив у Facebook, що ворог застосував тактику повторних ударів. За годину після першого удару, під час ліквідації пожежі, росіяни вдарили по цій же локації ще двічі.

«Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце. Саме тому наполегливо прошу не наближатися до місця події. Це небезпечно», – сказав він. 

Наслідки удару
Фото: Антон Овсієнко Facebook
Наслідки удару

Фото: Антон Овсієнко

Мешканців Святопетрівського і сусідніх населених пунктів закликали не виходити на вулицю без потреби і зачинити вікна. Також є обмеження руху на частині вулиці Київської в напрямку Боярки, на частині вулиць Індустріальна і Чорновола в Святопетрівському. 

  • Дронова атака по Київській області і столиці триває фактично понад добу: ворог запускає безпілотники з невеликими перервами. Нова пошта повідомила, що її термінали потрапили під удар у Київській області і Сумах. Співробітники вціліли. 
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