Росіяни застосували тактику повторних ударів по Святопетрівському під Києвом

Є значне задимлення, мешканців закликали не виходити без потреби.

У Білогородській громаді російська армія вночі 28 серпня атакувала склади Нової пошти і виробництво, розташоване поруч з ними. Триває ліквідація наслідків удару.

Білогородський сільський голова Антон Овсієнко повідомив у Facebook, що ворог застосував тактику повторних ударів. За годину після першого удару, під час ліквідації пожежі, росіяни вдарили по цій же локації ще двічі.

«Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце. Саме тому наполегливо прошу не наближатися до місця події. Це небезпечно», – сказав він.

Фото: Антон Овсієнко Facebook Наслідки удару

Фото: Антон Овсієнко

Мешканців Святопетрівського і сусідніх населених пунктів закликали не виходити на вулицю без потреби і зачинити вікна. Також є обмеження руху на частині вулиці Київської в напрямку Боярки, на частині вулиць Індустріальна і Чорновола в Святопетрівському.