Росіяни застосували тактику повторних ударів по Святопетрівському під Києвом

У Білогородській громаді російська армія вночі 28 серпня атакувала склади Нової пошти і виробництво, розташоване поруч з ними. Триває ліквідація наслідків удару.
Білогородський сільський голова Антон Овсієнко повідомив у Facebook, що ворог застосував тактику повторних ударів. За годину після першого удару, під час ліквідації пожежі, росіяни вдарили по цій же локації ще двічі.
«Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце. Саме тому наполегливо прошу не наближатися до місця події. Це небезпечно», – сказав він.
Мешканців Святопетрівського і сусідніх населених пунктів закликали не виходити на вулицю без потреби і зачинити вікна. Також є обмеження руху на частині вулиці Київської в напрямку Боярки, на частині вулиць Індустріальна і Чорновола в Святопетрівському.
- Дронова атака по Київській області і столиці триває фактично понад добу: ворог запускає безпілотники з невеликими перервами. Нова пошта повідомила, що її термінали потрапили під удар у Київській області і Сумах. Співробітники вціліли.