США ввели санкції проти Ірану, аби обмежити його доступ до банків ОАЕ

Штати відключають філії Banque Misr в ОАЕ від доларових розрахунків.

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Мінфін США запровадив санкції, які позбавлять єгипетський Banque Misr UAE доступу до рахунків у американських фінансових установах.

Про це ідеться на сайті міністерства.

Banque Misr UAE підозрюють в обслуговуванні іранських обхідних фінансових мереж. За оцінками Мінфіну США, з січня 2024 року по червень 2026 року Banque Misr UAE провів близько $1,8 млрд для 103 компаній, пов'язаних із тіньовими банківськими мережами Ірану.

Фінустанова обслуговувала фірми-прикриття Міністерства оборони Ірану, Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та верховного лідера Алі Хаменеї.

Одночасно Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти керівника дубайської філії Bank Melli Рези Мохаммада Таеді за фінансування підрозділу КВІР та його підставних структур. Також під обмеження потрапила компанія Kameng Trading Limited з Гонконгу, яка допомагала іранському обмінному дому Opal Exchange відмивати кошти.