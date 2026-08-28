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Новий король Норвегії Гокон VIII посів престол

Король Гокон зустрівся з міністрами уряду в Королівському палаці в Осло.

Новий король Норвегії Гокон VIII посів престол
Новий король Норвегії Гокон VIII
Фото: EPA/UPG

Новий король Норвегії Гокон VIII посів престол після смерті свого батька Гаральда V.

Про це повідомляє BBC.

Король Гокон зустрівся з міністрами уряду в Королівському палаці в столиці.

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Гаральд, який перебував на троні 35 років, помер сьогодні у лікарні в Осло, де його лікували від рідкісного захворювання крові.

Покійний король був популярним лідером, він, зокрема, модернізував норвезьку монархію. Він порушив традицію, одружившись з міщанкою, сьогодні – королевою Сонею.

У Норвегії оголосили національну жалобу від сьогодні до дня похорону монарха. Коли відбудеться процесія ще невідомо.

На королівських резиденціях, державних будівлях та військових об'єктах приспустили прапори. Люди несуть квіти до меморіалу біля палацу.

Зазначимо, Король Гаральд мав міцні зв'язки з британською монархією – він був троюрідним братом королеви Єлизавети II. Британський король Чарльз III висловив Осло щирі співчуття.

Люди несуть квіти на Двірцеву площу після смерті короля Гаральда
Фото: EPA/UPG
Люди несуть квіти на Двірцеву площу після смерті короля Гаральда

Виклики, з якими стикнеться новий норвезький король

Гокон – четвертий король, який очолює сучасну монархію Норвегії з моменту її відновлення в 1905 році після здобуття країною незалежності від Швеції.

Він тісно співпрацював зі своїм батьком, виконуючи королівські обов'язки, а в останні роки працював більше через хвороби Гаральда.

Гокон сходить на престол у неспокійний період для норвезької королівської родини. Монархія у країні популярна, але останніми роками її охоплюють скандали. Так, дружина нового короля Метте-Маріт вибачилася за зв'язки із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Окрім того, її син від попередніх стосунків, Маріус Борг Хейбі, був засуджений за зґвалтування в гучному судовому процесі. Він оскаржує вирок.

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