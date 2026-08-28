Злодії викрали з віденського музею намисто вартістю $4 мільйони

Історичне діамантове намисто, створене для єгипетської королівської родини й оцінене приблизно у $4 мільйони, викрали з одного з провідних музеїв Відня. Поліція оголосила розшук двох імовірних злочинців.

Про це пише Bloomberg.

За повідомленням поліції, чоловіки в четвер у робочий час розбили вітрину у Віденському музеї прикладного мистецтва та втекли пішки у невідомому напрямку. Їх описують як двох худорлявих чоловіків зростом близько 175 сантиметрів, із темним волоссям і бородами. На записах камер відеоспостереження видно, що обидва були одягнені в чорний одяг і темні кросівки.

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Їхньою здобиччю стало намисто Van Cleef & Arpels, створене для єгипетського королівського весілля у 1939 році.

Намисто виготовили до шлюбу принцеси Єгипту Фавзії та кронпринца Ірану Мохаммада Рези Пехлеві. На аукціоні Sotheby’s у 2015 році його вартість оцінювали від $3,6 до $4,6 мільйона. Прикраса виготовлена з платини та містить 673 діаманти загальною вагою 200 каратів.

Це найбільша за вартістю крадіжка творів мистецтва у Відні відтоді, як у 2003 році з Музею історії мистецтв викрали золоту й емалеву сільничку «Сальєра» роботи Бенвенуто Челліні. Її вартість оцінювали у 50 мільйонів євро. Викрадений предмет вдалося знайти через три роки.

Нове пограбування, ймовірно, знову приверне увагу до протоколів безпеки в музеях після торішньої крадіжки коштовностей із Лувру на суму близько $100 мільйонів. Злочин було скоєно серед білого дня. Після цього директора паризького музею замінили.

Цього тижня злодії також викрали колекцію золотих виробів віком близько 3000 років із музею в іспанському місті Вільєна.

Виставку «Prime Pieces: Van Cleef & Arpels High Jewelry x Masterpieces from the MAK Collection», організовану спільно з паризьким ювелірним брендом, планували проводити в музеї на знаменитій віденській Рінгштрассе до 27 вересня.

У музеї заявили, що відвідувачі й надалі можуть оглядати його колекцію, «за винятком виставки, якої безпосередньо стосується інцидент».