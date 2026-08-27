В Іспанії за чотири хвилини викрали одну з найбільших колекцій золота бронзової доби

В іспанському місті Вільєна злодії за кілька хвилин винесли з музею більшість експонатів знаменитого "Скарбу Вільєни" – колекції золотих виробів бронзової доби. Загалом у ній понад 50 предметів, а вартість самого золота оцінюють щонайменше у 1,7 млн євро.

Про це пише The Guardian.

Пограбування сталося рано-вранці 27 серпня. Сигналізація музею спрацювала близько 5:20 за місцевим часом, а вже через чотири хвилини злочинці залишили будівлю.

У міській владі операцію назвали надзвичайно швидкою та професійною. За попередніми даними, зловмисники приїхали на кількох автомобілях і проникли до музею через вікно. Усі системи безпеки спрацювали, тому представники Вільєни наголошують, що про несправність охоронного обладнання не йдеться.

Правоохоронці також перевіряють можливий відволікаючий маневр. Незадовго до пограбування сигналізація спрацювала у міському спортивному центрі – слідство з’ясовує, чи могли злодії навмисно спричинити цей інцидент.

Що відомо про "Скарб Вільєни"?