В Іспанії за чотири хвилини викрали одну з найбільших колекцій золота бронзової доби

В іспанському місті Вільєна злодії за кілька хвилин винесли з музею більшість експонатів знаменитого "Скарбу Вільєни" – колекції золотих виробів бронзової доби. Загалом у ній понад 50 предметів, а вартість самого золота оцінюють щонайменше у 1,7 млн євро.
Про це пише The Guardian.
Пограбування сталося рано-вранці 27 серпня. Сигналізація музею спрацювала близько 5:20 за місцевим часом, а вже через чотири хвилини злочинці залишили будівлю.
У міській владі операцію назвали надзвичайно швидкою та професійною. За попередніми даними, зловмисники приїхали на кількох автомобілях і проникли до музею через вікно. Усі системи безпеки спрацювали, тому представники Вільєни наголошують, що про несправність охоронного обладнання не йдеться.
Правоохоронці також перевіряють можливий відволікаючий маневр. Незадовго до пограбування сигналізація спрацювала у міському спортивному центрі – слідство з’ясовує, чи могли злодії навмисно спричинити цей інцидент.
Що відомо про "Скарб Вільєни"?
- "Скарб Вільєни" складається з 29 браслетів, 11 чаш, трьох пляшок та інших предметів. Більшість із них виготовлені із золота, також у колекції є вироби зі срібла, заліза та бурштину. Їх датують приблизно 1000 роком до нашої ери.
- Скарб знайшли у 1963 році. Археолог Хосе Марія Солер виявив його у посудині, захованій у висохлому руслі річки у Вільєні.
- Історичну цінність колекції визначити фактично неможливо, а її золоті предмети окремо оцінюються приблизно у 1,7 млн євро.