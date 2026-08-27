Франція через посуху послабить правила виробництва низки своїх найвідоміших сирів

Уряд, зокрема, оголосив про тимчасову зміну вимог до випасу худоби.

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Франція послабить жорсткі правила виробництва для своїх деяких найвідоміших сирів, пише The Guardian.

Видання зазначає, що посуха та хвилі спеки висушили пасовища, ускладнивши роботу сироварів. Вони торкнулися у липні 95% материкової Франції, залишивши зазвичай багаті зелені пасовища сухими, жовтими та голими.

Уряд, зокрема, оголосив про тимчасову зміну вимог до випасу худоби після заяв про ризики для виготовлення продукції.

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Тимчасові послаблення застосують до конте – твердого сиру з сирого коров'ячого молока з гір Юра, який є найпопулярнішим традиційним сиром у країні. Торік обсяг його виробництва перевищив 62 тисячі тонн.

Зміни правил також торкнуться виробників альпійських сирів бофор та абонданс, чиї пасовища так само постраждали від посухи. Виробникам цих сирів тимчасово дозволити доповнювати раціон тварин кормами та зерном, завезеними з інших регіонів.

Усі три сири мають захищений статус AOP (захищене найменування за походженням). Він гарантує автентичність продукції та зобов’язує сироварів чітко дотримуватися вимог щодо місць випасу та раціону худоби.

Національний інститут походження та якості (INAO) також планує надати тимчасову допомогу виробникам кількох інших сирів, включно з реблошон, канталь, бле д'Овернь та фурм-д'Амбер. Відомство заявляє, що цьогорічна посуха є “історичною”.

Посухи стають дедалі поширенішими та сильнішими в деяких частинах світу, включно з Європою, яка нагрівається найшвидше – через кліматичні зміни, спричинені людиною.