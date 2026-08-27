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Опитування прогнозують Марін Ле Пен перемогу на виборах президента проти будь-якого суперника

Склад другого туру залежатиме від того, чи об'єднаються центристи.

Опитування прогнозують Марін Ле Пен перемогу на виборах президента проти будь-якого суперника
Фото: EPA/UPG

У Франції лідерка ультраправих Марін Ле Пен впевнено лідирує в соціологічних опитуваннях щодо майбутніх виборів президента, які відбудуться навесні 2027 року.

Як пише TF1, праворадикальна політикиня випереджає у другому турі голосування будь-якого з потенційних учасників волевиявлення. Проти експрем'єра Едуара Філіппа вона набирає 52% голосів, проти Габріеля Атталя - 58%, а Жан-Люка Меланшона з "Нескореної Франції" здатна розгромити з результатом 67% проти 33%.

Суперник Ле Пен залежатиме від того, чи зможуть центристи об'єднати свої сили. Якщо вони виставлять єдиним кандидатом Едуара Філіппа, то він зможе обійти Меланшона. У випадку балотування одночасно і Філіппа, і Атталя друге місце дістається представнику ультралівих.

За Ла Пен у першому турі, призначеному на 18 квітня, готові голосувати 33% опитаних. 

Лідерка ультраправих отримала змогу брати участь у виборах лише після апеляції на вирок суду у справі про нецільове використання коштів Європарламенту.

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