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Антикорупційний суд Вірменії заарештував на два місяці експрезидента Кочаряна у справі про хабарництво

Старшого сина Роберта Кочаряна Седрака раніше відправили під варту за аналогічним звинуваченням.

Антикорупційний суд Вірменії заарештував на два місяці експрезидента Кочаряна у справі про хабарництво
Другий президент Вірменії Роберт Кочарян
Фото: newsarmenia.am

Антикорупційний суд Вірменії заарештував на два місяці через підозру у відмивання грошей та хабарництві колишнього президента Роберта Кочаряна, який зараз госпіталізований.

Про це повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода.

Суд почав розгляд клопотання слідства про запобіжний захід увечері 26 серпня. Кочарян спочатку брав участь у засіданні, але потім його повернули до лікарні і суд продовжився без нього.

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Кочаряна затримали 25 серпня після обшуку і доправили до Антикорупційного комітету Вірменії, там його самопочуття погіршилося і його перевели до лікарні. Його син Левон Кочарян розповів, що в батька проблеми із серцем, і два тижні тому йому провели операцію.

Колишньому президенту Вірменії висунули звинувачення за статтями про зловживання службовим становищем, відмивання особливо великих сум грошей та отримання хабаря в особливо великому розмірі.

Старшого сина Роберта Кочаряна Седрака раніше відправили під варту за аналогічним звинуваченням.

Фігурантами кримінальної справи про корупцію, окрім Роберта і Седрака Кочарянів, стали ще вісім людей. Серед них експрезидент Вірменії Серж Сарґсян, колишній прем’єр-міністр Андранік Маргарян, колишній мер Єревана Гагік Бегларян і голова компанії “Айгедзор” Арамаїс Ворсканян. 

Повідомлялося про затримання загалом шести осіб. Обшуки, як повідомили в Антикорупційному комітеті, пройшли “за кількома десятками адрес”.

У червні ЦВК Вірменії дала згоду на кримінальне переслідування Роберта Кочаряна. До цього його не випускали із країни. Левон Кочарян тоді повідомив, що його батько збирався до Росії. Звинувачення він відкидає.

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