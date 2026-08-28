Трамп хоче, щоб журналісту його улюбленого каналу "вправили мізки"

Навіть лояльні до республіканця медіа вже йому не подобаються.

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Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social несподівано розкритикував кореспондента телеканалу Fox News, який вважається лояльним до президента та Республіканської партії.

Глава держави назвав сюжет журналіста Джонатана Ганта про Іран "надзвичайно неточним" через твердження про те, що американська сторона шукає можливість організувати зустріч з іранськими перемовниками.

Трамп вчергове переконує, що Іран "зазнає краху", а переговорів насправді відчайдушно прагнуть тільки в Тегерані, буквально вимолюючи у Вашингтона мирну угоду.

Господар Білого дому закликав Брета Баєра, який є головним ведучим політичних новин та авторської програми на Fox News, "для різноманіття вправити мізки своєму підлеглому".

Раніше Трамп здебільшого дозволяв собі хамські висловлювання на адресу ворожих ЗМІ, одним з яких вважає CNN. Журналістку цієї агенції він під час однієї з пресконференцій назвав "фальшивою" і змушував "замовкнути".