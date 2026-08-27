Польща не хоче розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників

Польща не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників попри зростання загрози можливого російського нападу на країни НАТО.
Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, передає Politico.
Залевський наголосив, що Варшава прагне брати участь у програмі ядерного стримування НАТО, однак це не передбачає фізичного дислокування ядерних боєголовок у країні. Ця заява стала найчіткішою позицією польського уряду щодо цього питання.
Раніше Польща висловлювала скептицизм щодо розміщення зброї, хоча одночасно вела попередні переговори зі США про розширення американського ядерного стримування в Європі та долучалася до відповідної французької ініціативи. Водночас президент Польщі Кароль Навроцький залишав відкритою можливість створення власної ядерної програми країни у майбутньому.
Заяви лунають на тлі застережень західних посадовців і даних американської розвідки про те, що Росія може наважитися на атаку проти територій країн НАТО ще до кінця поточного десятиліття або навіть раніше.