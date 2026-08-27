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Польща не хоче розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників

Варшава прагне брати участь у програмі ядерного стримування НАТО, але без боєголовок на своїх землях.

Польща не хоче розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників
ядерна зброя, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Польща не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників попри зростання загрози можливого російського нападу на країни НАТО. 

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, передає Politico.

Залевський наголосив, що Варшава прагне брати участь у програмі ядерного стримування НАТО, однак це не передбачає фізичного дислокування ядерних боєголовок у країні. Ця заява стала найчіткішою позицією польського уряду щодо цього питання.

Раніше Польща висловлювала скептицизм щодо розміщення зброї, хоча одночасно вела попередні переговори зі США про розширення американського ядерного стримування в Європі та долучалася до відповідної французької ініціативи. Водночас президент Польщі Кароль Навроцький залишав відкритою можливість створення власної ядерної програми країни у майбутньому.

Заяви лунають на тлі застережень західних посадовців і даних американської розвідки про те, що Росія може наважитися на атаку проти територій країн НАТО ще до кінця поточного десятиліття або навіть раніше.

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