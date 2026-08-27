Очільниця Сейму Латвії закликала припинити видачу шенгенських віз росіянам

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Дайга Мієріня у Верховній Раді України 16 січня 2024 року

Країнам Європи настав час повністю зупинити видачу шенгенських віз громадянам Росії.

Про це заявила голова Сейму Латвії Дайга Мієріня під час щорічної зустрічі спікерів парламентів країн Балтії та Північної Європи (NB8) у Рейк'явіку, передає Delfi.

Головною темою цьогорічного саміту стало повернення додому викрадених українських дітей. Мієріня наголосила, що Латвія послідовно виступає за їхнє безпечне повернення. Вона назвала варварством примус українських дітей воювати проти власного народу й закликала світову спільноту посилити тиск на Росію.

Голова латвійського Сейму підкреслила, що країни регіону мають єдину позицію щодо загрози з боку РФ, тому зараз важливо протидіяти гібридним загрозам, зокрема кібератакам, і надавати Україні непохитну допомогу.