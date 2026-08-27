Суд у Білорусі визнав "екстремістським" акаунт спецпосланника МЗС України з питань Білорусі Чорногора

Суд у Білорусі вніс до списку "екстремістських матеріалів" Instagram‑акаунт українського дипломата Ярослава Чорногора. Про це він повідомив у соцмережі Х.
"Після рішення білоруського суду мій обліковий запис в Instagram було додано до списку «екстремістських матеріалів». Рішення прийняте після допису про незалежність України та право білоруського народу визначати майбутнє своєї країни", - написав Чорногор.
Following a ruling by a Belarusian court, my Instagram account was added to the list of “extremist materials”. The ruling was based on a post about Ukraine’s independence and the right of the Belarusian people to determine the future of their own country. pic.twitter.com/sViaaCdbsf— Iaroslav Chornogor (@Iar_Ch) August 27, 2026
Речник Міністерства закордонних України Георгій Тихий, коментуючи це рішення суду, сказав, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко "боїться власної тіні".
"Мінськ намагається заглушити незалежні голоси, називаючи обліковий запис в Instagram спеціального посланника МЗС України з питань Білорусі Ярослава Чорногора «екстремістськими матеріалами». Це відбувається після аналогічних дій проти EUvsDisinfo, програм SALT, що підтримуються ЄС, «Освіта для білорусів» та Центрального агентства з управління проектами Литви. Мінськ дотримується московської тактики, щоб заглушити інакомислення та посіяти страх серед власного народу", - написав Тихий у соцмережі Х.
Він закликав країни Європейського союзу вимагати у Білорусі скасування цих рішень, вільного доступу до інформації для громадян та припинення репресій.
"Ми закликаємо до посилення тиску на обидва режими, які продовжують загрожувати європейській безпеці", - додав Тихий.
- Раніше Чорногор в інтерв'ю медіа розповідав, що Україна зберігає контакти з режимом Олександра Лукашенка в Білорусі, оскільки це "приносить конкретні результати". Наприклад, за його словами, це не обхідно для обміну полоненими.