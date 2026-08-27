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Суд у Білорусі визнав "екстремістським" акаунт спецпосланника МЗС України з питань Білорусі Чорногора

У Міністерстві закордонних справ відреагували.

Суд у Білорусі визнав "екстремістським" акаунт спецпосланника МЗС України з питань Білорусі Чорногора
Речник МЗС Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Суд у Білорусі вніс до списку "екстремістських матеріалів" Instagram‑акаунт українського дипломата Ярослава Чорногора. Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Після рішення білоруського суду мій обліковий запис в Instagram було додано до списку «екстремістських матеріалів». Рішення прийняте після допису про незалежність України та право білоруського народу визначати майбутнє своєї країни", - написав Чорногор.

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Речник Міністерства закордонних України Георгій Тихий, коментуючи це рішення суду, сказав, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко "боїться власної тіні". 

"Мінськ намагається заглушити незалежні голоси, називаючи обліковий запис в Instagram спеціального посланника МЗС України з питань Білорусі Ярослава Чорногора «екстремістськими матеріалами». Це відбувається після аналогічних дій проти EUvsDisinfo, програм SALT, що підтримуються ЄС, «Освіта для білорусів» та Центрального агентства з управління проектами Литви. Мінськ дотримується московської тактики, щоб заглушити інакомислення та посіяти страх серед власного народу", - написав Тихий у соцмережі Х.

Він закликав країни Європейського союзу вимагати у Білорусі скасування цих рішень, вільного доступу до інформації для громадян та припинення репресій.

"Ми закликаємо до посилення тиску на обидва режими, які продовжують загрожувати європейській безпеці", - додав Тихий. 

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