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Лівія прагне замінити поставки через Ормузьку протоку для Європи

Країна володіє найбільшими підтвердженими запасами нафти і четвертими за величиною запасами газу в Африці.

Лівія прагне замінити поставки через Ормузьку протоку для Європи
Лівія
Фото: EPA/UPG

Лівія готова допомогти ЄС компенсувати втрати енергоресурсів через блокування Ормузької протоки. 

Про це заявив міністр нафти та газу Лівії під час виступу на конференції у Норвегії, передає Politico.

Посадовець наголосив, що країна може стати ключовим партнером для енергетичної безпеки ЄС. Лівія володіє найбільшими підтвердженими запасами нафти і четвертими за величиною запасами газу в Африці. Наразі держава прагне відновити видобуток сировини до рекордного рівня, а також суттєво наростити експорт газу.

Загострення ситуації на Близькому Сході та в Україні викликало стрибок цін на газ у Європі до трирічного максимуму. Лівійський міністр закликав європейських політиків діяти якнайшвидше та інвестувати у лівійську енергетику. Наразі тривають переговори з такими міжнародними гігантами, як Eni, TotalEnergies, Shell та ConocoPhillips, а також планується розвиток газогону з Нігеру і Нігерії.

Водночас головною перешкодою для Лівії залишається нестабільність усередині країни. Після повалення Муаммара Каддафі у 2011 році держава залишається розділеною між двома ворогуючими урядами. Контрабанда пального, удари безпілотників і атаки політичних угруповань на критичну інфраструктуру суттєво ускладнюють залучення іноземних інвесторів та гарантії стабільних поставок.

  • Лівії потрібно до $40 млрд інвестицій для розвитку нафтових і газових ресурсів, оскільки країна прагне знову стати одним із найбільших виробників сирої нафти у світі. 
  • У країні вже відкрито понад 60 нафтових і газових родовищ, які досі не розробляються.
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