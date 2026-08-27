Лівія прагне замінити поставки через Ормузьку протоку для Європи

Країна володіє найбільшими підтвердженими запасами нафти і четвертими за величиною запасами газу в Африці.

Лівія готова допомогти ЄС компенсувати втрати енергоресурсів через блокування Ормузької протоки.

Про це заявив міністр нафти та газу Лівії під час виступу на конференції у Норвегії, передає Politico.

Посадовець наголосив, що країна може стати ключовим партнером для енергетичної безпеки ЄС. Лівія володіє найбільшими підтвердженими запасами нафти і четвертими за величиною запасами газу в Африці. Наразі держава прагне відновити видобуток сировини до рекордного рівня, а також суттєво наростити експорт газу.

Загострення ситуації на Близькому Сході та в Україні викликало стрибок цін на газ у Європі до трирічного максимуму. Лівійський міністр закликав європейських політиків діяти якнайшвидше та інвестувати у лівійську енергетику. Наразі тривають переговори з такими міжнародними гігантами, як Eni, TotalEnergies, Shell та ConocoPhillips, а також планується розвиток газогону з Нігеру і Нігерії.

Водночас головною перешкодою для Лівії залишається нестабільність усередині країни. Після повалення Муаммара Каддафі у 2011 році держава залишається розділеною між двома ворогуючими урядами. Контрабанда пального, удари безпілотників і атаки політичних угруповань на критичну інфраструктуру суттєво ускладнюють залучення іноземних інвесторів та гарантії стабільних поставок.